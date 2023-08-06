Что нарушает память и работу нашего мозга

К таким продуктам относят:
Спиртные напитки, ведь они провоцируют спазм сосудов и разрушают клетки мозга, что приводит к преждевременному старению людей.
Соль, благодаря ей повышается давление и возникает отечность, а это влияет на здоровье.
Субпродукты и консервы, в составе которых есть много элементов, уничтожающих здоровые клетки.
Жирное мясо, его употребление в неразумном количестве приводит к появлению холестериновых бляшек в сосудах головного мозга.
Правильно составляя свой ежедневный рацион, можно уберечь от болезней не только свое тело, но и свой мозг. Это поможет улучшить память и сохранить здоровье.
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