Что нарушает память и работу нашего мозга

К таким продуктам относят:

Спиртные напитки, ведь они провоцируют спазм сосудов и разрушают клетки мозга, что приводит к преждевременному старению людей.

Соль, благодаря ей повышается давление и возникает отечность, а это влияет на здоровье.

Субпродукты и консервы, в составе которых есть много элементов, уничтожающих здоровые клетки.

Жирное мясо, его употребление в неразумном количестве приводит к появлению холестериновых бляшек в сосудах головного мозга.

Правильно составляя свой ежедневный рацион, можно уберечь от болезней не только свое тело, но и свой мозг. Это поможет улучшить память и сохранить здоровье.