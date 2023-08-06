Заядлые рыбаки считают ловлю стерляди с помощью донной снасти или закидушки наиболее интересным способом

В самом начале лета очень удачливой бывает рыбалка на стерлядь с помощью донки, с резиновыми амортизаторами.

У этого метода высокая результативность, потому что достигается возможность использования поводков до пяти штук, при этом никакого отпугивания рыбы не происходит.

В этот период времени стерлядка подходит кормиться ближе к берегу, поэтому подобный способ ловли дает наибольший улов.

Требование к снасти:

Для донной снасти используют инерционную катушку, с помощью которой можно сделать хороший дальний заброс, предотвратить зацеп, облегчить вываживание.

Стерлядь не относится к пугливым рыбам, поэтому цвет лески может быть любым.

Этот вид рыбы нечасто срывается с крючка, в связи с чем качеству и прочности лески большого значения можно не придавать. Можно использовать достаточно тонкую леску, лишь бы поводок был потолще.

Обычно берут леску толщиной около 0,35 миллиметра.

Поводок делается длиной от двадцати до сорока миллиметров, он может быть постоянным и съемным. Большей функциональностью в использовании обладает съемный поводок, его легче подвергать замене и удобнее применять.

Хранить такие поводки можно без каких-либо проблем.

Грузила подбирают в зависимости от того, насколько захламлено речное дно и как сильна мощность течения. Оптимальное по весу и форме грузило подбирается только путем проведения экспериментов.

Для длинного рта этой рыбы подходит крючок номер пятый или седьмой. Одному рыболову допустимо применять не более пяти крючков.