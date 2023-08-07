Идеальные сорта груш для выращивания в умеренном климате

Предлагаем три сорта груш, которые отлично подойдут для выращивания в средней полосе.

Детская (раннеспелая)

Достигает трех метров, образует шаровидную крону, меняющуюся со временем в пирамидальную. С дерева можно собрать до 20 кг. Один плод весит примерно 70 г. Цвет - светло-желтый, на вкус сладкие, но хранятся недолго. созревают груши к середине лета. Сорт устойчив к морозам, плодоносит на 5-ом году жизни, не боится грибка.

Праздничная (среднеспелая)

Невысокое деревце с пирамидальной кроной. Плоды с яркой желто-красной окраской, не очень крупные. Вкус сахаристый, сочный. Созревание идет к концу лета, сорт отличается высокой урожайностью. Не боится морозов и основных болезней.

Просто Мария (позднеспелая)

Уже на 3-й/4-й год дает плоды. Дерево растет до трех метров. Плоды формирует глянцевые, гладкие, желтого цвета с бледным румянцем. На вкус сочные и сладкие, очень ароматные. С дерева можно взять до 40 кг. Чтобы произошло опыление, нужна еще груша другого сорта.