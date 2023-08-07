Садовод со стажем рассказал про основные причины появления желтой хвои на туях летом

Первая из возможных причин пожелтения туи - проблемы с уходом, а именно - с поливом. Недостаток воды или перелив одинаково плохо переносятся растением.

Вторая причина - загущенные посадки, деревца растут слишком тесно, мешая друг другу.

Третья причина - обилие солнечных лучей, туи могут желтеть, находясь долгое время на открытом палящем солнце.

Четвертая причина - недостаток железа, который решается дополнительными подкормками.

Пятая причина объединяет в себе два фактора: болезни и вредители. Проблему пожелтения хвои могут вызвать тля, туевая моль, паутинный клещ, листовертка, лубоед или грибковые инфекции.

Шестая причина - банальная линька. Линяет дерево один раз за 3-6 лет, частота зависит от особенностей сорта.