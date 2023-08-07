Эксперт-садовод объяснил, что делать с крыжовником, когда урожай уже собран

Обращаем внимание на полив. После сбора ягод нужно дать кустам много влаги, чтобы растения окрепли и возобновили жизненный цикл.

Выливаем минимум 50 л под каждый куст, предварительно воду отстаиваем.

Полив делается раз в месяц, продолжаем процедуры до прихода зимних заморозков.

Подкормка тоже важна, особенно нуждается растение после плодоношения в фосфоре и калии. Они нужны, чтобы к следующему сезону крыжовник мог вырастить новые хорошие почки.

Надо всыпать под каждый кустик по 5 столовых ложек суперфосфата и по одной сульфата калия. Эти препараты надо перемешать и заглубить в землю. Потом эту площадь тщательно поливаем.