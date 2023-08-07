Дана Борисова подралась с помощником в гримерке

Дана Борисова часто посещает ток-шоу, где делится откровениями о своей жизни. Звезда получает за это довольно крупные гонорары. Но очередной поход на ТВ обернулся для нее громким скандалом, который не вошел в кадр.

Вчера столкнулась с чудовищной несправедливостью, подралась в гримерке. Сколько процентов положено посреднику, без услуг администратора на площадке? Простой посредник между артистом и телесъемкой? — обратилась к блогерам Борисова.

Дана пояснила, что скандал произошел с ее же помощником. По ее словам, со со стороны «сотрудничков», которые считают ее своими продюсерами, «была ни много ни мало попытка ограбления».

На общих впечатлениях звезды от записи передачи это не отразилось. Звезда заверила, что она снималась в дочкой Полиной «в классной программе» и «с прекрасной съемочной командой».