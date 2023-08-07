В Дубае из самолета сбежал медведь

В Иракских авиалиниях уточнили, что к перевозчику претензий нет, он не виноват в побеге хищника. Там отметили, что экипаж сотрудничал с властями ОАЭ, которые направили специалистов, призванных усыпить медведя и вывести из лайнера.

Капитан борта принес пассажирам извинения за задержку рейса. Животное, как подчеркивают СМИ, перевозили на законных основаниях, при соблюдении стандартов Международной ассоциации воздушного транспорта.

Медведь должен был отправиться в столицу Ирака, о его хозяине ничего не сообщается. В Баграде и других городах Ирака в последнее время содержание диких животных стало популярным среди богатых людей, говорится в публикации.