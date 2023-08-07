В конкурсе «Миссис Россия – 2023» победила похожая на Барби жительница Геленджика

Я шла на конкурс для того, чтобы преобразиться. Мне хотелось яркости, хотелось выйти из декретного отпуска красиво, — призналась обладательница главного приза — путевки на Мальту.

Второй приз и титул «Миссис Россия Globe 2023» получила 38-летняя москвичка Анна Грунина. Ей теперь предстоит представлять Россию в марте 2024-го года на конкурсе красоты в Китае.

Всего в нынешнем году за корону самой красивой замужней дамы боролись 33 участницы из разных городов России. При этом самой молодой претенденткой стала 28-летняя Кристина Гончарова из Пскова, а самой взрослой — 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.