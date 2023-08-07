Садовод-эксперт назвал основные правила выращивания туи на дачном участке

Поливать растение надо раз в неделю, можно чаще, судя по состоянию дерева. Утром и вечером желательно опрыскивать хвою. Для полива берем ведро воды на одну тую.

Не высаживаем растения на тяжелых щелочных почвах, они плохо пропускают воздух и воду. Идеальный вариант - слабокислая земля с РН 4-5,5.

Нельзя оставлять туи на открытом прямом солнце надолго, дерево получит ожог, иголки станут рыжими. Но и полная тень тоже плохо. Там дерево быстро сохнет и теряет яркость окраски.

Выбираем дерновую землю с торфом и песком, глинистые и заболоченные тоже подойдут, но первый вариант грунта лучше. Место должно быть защищено от ветра и обильных прямых лучей солнца.

Не высаживайте рядом с туей деревья, у которых ветвистые корни. Плохими соседями будут смородина, малина, крыжовник. Туя испортит урожай этих ягодников.