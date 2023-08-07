В Японии изобрели съедобные духи, и они сразу стали бешено популярны

А наиболее продвинутые даже ими не пользуются. Объяснение этому простое: плотный густой шлейф духов здесь считается проявлением неуважения к окружающим. И японки не смеют беспокоить людей плотными запахами восточных парфюмерных композиций.

Но вкусно пахнуть все-таки хочется, и выход здесь есть. Японские ученые недавно придумали капсулы с антиоксидантами, витамином Е, цветочным экстрактом в составе, придающими телу запах розы.

При использовании таких БАДов аромат начинает выделяться из пор. Еще один плюс — он маскирует запах пота. Потому японки даже в самые жаркие и душные дни источают естественный запах розы. Получается, что чем ярче солнце и активнее потоотделение, тем интенсивнее становится благоухание цветов.