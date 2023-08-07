Маск выбрал боевой стиль для поединка с Цукербергом

Глава компаний SpaceX и Tesla написал в своем аккаунте в X (это бывший Twitter), что намерен использовать элементы реслинга.

Я выбираю в качестве боевого стиля WWE, — подчеркнул он.

Конфликт между Цукербергом и Маском разгорелся в связи с тем, что компания Meta заявила о разработке приложения-конкурента Twitterа под кодовым названием Project 92.

Разработчики и общественные деятели заинтересованы в пользовании приложением, которым разумно управляют. И хотят приложение, которому можно доверять при распространении информации, — отметил Крис Кокс, директор по продуктам корпорации Meta.