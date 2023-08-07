Дачный эксперт пояснил, как по форме и виду огурца понять, что с ним не так

Просто почаще разглядывайте ваши огурцы, и вы быстро определите признаки начинающейся проблемы.
О том что не хватает азота, расскажет вытянутая форма крупного плода с желтым кончиком. Помогут азотосодержащие подкормки.
Если огурец напоминает по виду грушу - с утолщением внизу и узкой верхней частью, то очевидно, плодам недостает калия.
Скрюченные огурцы можно часто встретить в корзинах дачников, несущих урожай домой. Таким зеленцам точно не хватило влаги, и это еще можно исправить.
Наконец, если вы заметили очень тонкие, излишне продолговатые огурцы, значит вы увлекались при поливах холодной водой, чего делать точно не стоит.
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