Дачный эксперт пояснил, как по форме и виду огурца понять, что с ним не так

Просто почаще разглядывайте ваши огурцы, и вы быстро определите признаки начинающейся проблемы.

О том что не хватает азота, расскажет вытянутая форма крупного плода с желтым кончиком. Помогут азотосодержащие подкормки.

Если огурец напоминает по виду грушу - с утолщением внизу и узкой верхней частью, то очевидно, плодам недостает калия.

Скрюченные огурцы можно часто встретить в корзинах дачников, несущих урожай домой. Таким зеленцам точно не хватило влаги, и это еще можно исправить.

Наконец, если вы заметили очень тонкие, излишне продолговатые огурцы, значит вы увлекались при поливах холодной водой, чего делать точно не стоит.