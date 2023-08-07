Тяжело переболевшая Мадонна вновь рвется на сцену

после не так давно перенесенной тяжелой болезни, сообщает 5-tv.ru.

Исполнительница поблагодарила близких за поддержку в эмоциональном сообщении в личном блоге. Мадонна подчеркнула: любовь семьи для нее стала лучшим лекарством.

Любовь семьи и друзей — это лучшее лекарство, — написала звезда.

Ранее менеджер певицы рассказал, что у Мадонны развилась «серьезная бактериальная инфекция», из-за чего та несколько дней провела в отделении интенсивной терапии. Как уточняется, появлению болезни способствовали активные репетиции звезды в период подготовки к туру. В частности, репетиции у нее длились по 12 часов в день.

64-летняя артистка в результате болезни перенесла тур Celebration. Первые концерты изначально должны были состояться в июле, но их в итоге сдвинули на осень.