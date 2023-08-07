Житель Волковысского района задушил собаку на глазах у детей

Проверив этот факт и обнаружив тело животного, сельчане обратились в милицию, сообщает Newgrodno.by со ссылкой на УВД Гродно.

По полученной от детей информации была установлена личность подозреваемого в совершении этого преступления. Как выяснилось, на такой шаг решился 51-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом. Мужчина не смог толком пояснить мотивы совершенного деяния и ссылался на провал в памяти.

Волковысским райотделом Следственного комитета в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело — по статье «Жестокое обращение с животным».