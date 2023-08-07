Елена Малышева рассказала о простом народном способе защиты от укусов комаров

Иммунолог Андрей Продеус пояснил, что цитрусовый сок содержит вещество нуткатон, комары его просто не выносят.

Цитрусовые содержат нуткатон. Данное вещество отпугивает комарих, потому достаточно выпить стакан сока, чтобы получить нужную концентрация нуткатона. Даже если комар сядет на тело, он не захочет такую кровушку пить,- сказала врач.

Малышева отметила, что комаров также отпугивает также одежда белого, зеленого, синего цветов.

По словам телеведущей, если придерживаться таких правил, можно без химических спреев и спиралей спастись от укусов комаров.