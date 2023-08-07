Елена Малышева рассказала о простом народном способе защиты от укусов комаров

15:52 2023-08-07

Для того, чтобы защититься от комаров, достаточно выпить стакан цитрусового сока. Об этом в эфире шоу «Жить здорово!» на Первом канале рассказала доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева. При этом теледоктор добавила, что от укусов надежно защищает также душистое мыло с запахом кокоса. А еще — хвойное масло.

Иммунолог Андрей Продеус пояснил, что цитрусовый сок содержит вещество нуткатон, комары его просто не выносят.

Цитрусовые содержат нуткатон. Данное вещество отпугивает комарих, потому достаточно выпить стакан сока, чтобы получить нужную концентрация нуткатона. Даже если комар сядет на тело, он не захочет такую кровушку пить,- сказала врач.

Малышева отметила, что комаров также отпугивает также одежда белого, зеленого, синего цветов.

По словам телеведущей, если придерживаться таких правил, можно без химических спреев и спиралей спастись от укусов комаров.