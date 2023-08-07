Цветовод со стажем научил тонкостям выращивания изящной неприхотливой гипсофилы

Высаживаем гипсофилу рано весной, вместе с иберисом. Сначала выращиваем рассаду.
Семена погружаем в контейнеры с землей, слегка заглубив, покрываем прозрачной пленкой.
Держим в теплом месте с обилие света. Всходы пойдут через две недели.
Подходящее место - песчаные участки с легкими рыхлыми почвами. На тяжелых почвах тоже может расти.
Качим любит много света, солнце должно освещать цветы почти весь день.
Для длительного сохранения растений в композициях, которые берут воду из губки, увлажняем ее раз в 1-2 дня. Если в комнате сухо и жарко, можно чаще.
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