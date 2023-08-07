Цветовод со стажем научил тонкостям выращивания изящной неприхотливой гипсофилы

Высаживаем гипсофилу рано весной, вместе с иберисом. Сначала выращиваем рассаду.

Семена погружаем в контейнеры с землей, слегка заглубив, покрываем прозрачной пленкой.

Держим в теплом месте с обилие света. Всходы пойдут через две недели.

Подходящее место - песчаные участки с легкими рыхлыми почвами. На тяжелых почвах тоже может расти.

Качим любит много света, солнце должно освещать цветы почти весь день.

Для длительного сохранения растений в композициях, которые берут воду из губки, увлажняем ее раз в 1-2 дня. Если в комнате сухо и жарко, можно чаще.