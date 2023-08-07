В Казахстане прошли учения по ядерной безопасности под началом США, что может осложнить отношения с Россией

В программу квалифицированного курса вошли упражнения и тренинги для подразделений Национальной гвардии Казахстана, которая отвечает за охрану ядерных объектов, в том числе в Усть-Каменогорске, Алма-Ате, Курчатове.

Как сообщили в американском посольстве, США продолжат взаимодействие с Национальной гвардией с целью формирования стабильной учебной программы по ядерной безопасности и создания штата инструкторов, "в частности, в антикризисном учебном центре".

Смысл проекта сводится к объединению казахстанского офицерского корпуса с американским.

Никита Мендкович, возглавляющий Евразийский аналитический клуб, считает, что проекты такого рода могут привести к проблеме в отношениях России и Казахстана.

Это вызывает множество вопросов к действующему руководству Министерства обороны Казахстана.

Мендкович также отметил, что Руслан Жаксылыков, нынешний министр обороны, часто "проводит встречи с представителями посольства США и армии Турции".

Политолог Никита Мендкович:

Подобные проекты (а по сути это создание американских военных объектов на своей территории) противоречат духу и букве международных обязательств Казахстана по линии ОДКБ и ШОС.

По словам Мендковича, сотрудничество руководства Казахстана и Агентства по уменьшению угрозы Минобороны США по программе "Глобальная ядерная безопасность" ведется уже давно.

Этой осенью, отметил эксперт, Ребекка Херсман, возглавляющая Агентство, собирается побывать в Национальном ядерном центре Казахстана.