Хроническое недосыпание приводит к лишнему весу и сильному снижению иммунитета

Постоянное недосыпание снижает активность теменной и фронтальной долей мозга. Именно они отвечают за решение задач и принятие решений.

При недостатке сна у полностью здорового человека неизбежно наступает бессонница, которая, в свою очередь ведет к развитию хронической усталости, невроза и даже депрессивных расстройств.

Стараясь скомпенсировать недостаток сна и отдыха, тело добирает питательные вещества из еды, в результате чего человек набирает лишний вес.

Гормон сна мелатонин недаром называют гормоном молодости. Он участвует в процессах обмена веществ и является сильнейшим антиоксидантом, регулирующим эндокринную систему, и если его не хватает, то человек преждевременно стареет.

Кроме того, в результате нехватки сна у людей сильно снижается иммунитет, и их буквально атакуют вирусы и различные заболевания.

Вот почему очень важно спать достаточное количество времени.