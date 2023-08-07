Хроническое недосыпание приводит к лишнему весу и сильному снижению иммунитета

Постоянное недосыпание снижает активность теменной и фронтальной долей мозга. Именно они отвечают за решение задач и принятие решений.
При недостатке сна у полностью здорового человека неизбежно наступает бессонница, которая, в свою очередь ведет к развитию хронической усталости, невроза и даже депрессивных расстройств.
Стараясь скомпенсировать недостаток сна и отдыха, тело добирает питательные вещества из еды, в результате чего человек набирает лишний вес.
Гормон сна мелатонин недаром называют гормоном молодости. Он участвует в процессах обмена веществ и является сильнейшим антиоксидантом, регулирующим эндокринную систему, и если его не хватает, то человек преждевременно стареет.
Кроме того, в результате нехватки сна у людей сильно снижается иммунитет, и их буквально атакуют вирусы и различные заболевания.
Вот почему очень важно спать достаточное количество времени.
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