Эксперты ВОЗ советуют отказаться от некоторых общепринятых радикальных правил ЗОЖ

Исследования последних лет показали, что не все общепринятые правила ЗОЖ по-настоящему эффективно работают. Наоборот: некоторые из них грозят организму стрессами и физическим недомоганием.

Эксперты пришли к выводу, что жесткие ограничения противоречат самой концепции здорового образа жизни.

Например, нулевой эффект приносит совет не кушать после 18.00 - главное, чтобы ужин был съеден за два часа до сна.

К дробному питанию тоже советуют относиться скептически. Дело в том, что частые приемы пищи перегружают пищеварительную систему, а не разгружают ее.

Вместо сидения на жестких диетах лучше придерживаться сбалансированного рациона, в котором должно быть достаточное количество жиров, белков и углеводов.

Если постоянно защищать кожу солнцезащитными кремами, можно спровоцировать дефицит витамина Д, уверены эксперты.

Многие считают, что обязательные утренние пробежки заряжают энергией на весь день, но на самом деле, время для занятий спортом человек должен выбирать в соответствии с собственными биоритмами - только тогда это принесет пользу организму.