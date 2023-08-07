Неподалеку от Анапы расположилось живописное поселение Гай-Кодзор, которое около века назад основали армяне

Название этого поселения, раскинувшегося в расщелине двух гор у подножия Кавказского хребта, переводится на русский как "армянское ущелье".

История возникновения села необычна: в далеком 1887 году вольный донской казак Петр Галкин соорудил в 10 верстах от Анапы небольшую хатку под камышовой крышей и дал название своему поселению - Галкина щель.

Чуть позже у него арендовали землю и стали на ней жить два русских, два греческих и три армянских семейства.

В основном деревню населяли семьи, бежавшие из Османской империи в период войн 80 - 90-х годов 19 века и во время геноцида армян в 1915 году.

Свое современное название село получило в 1925 году. До 1936 года здесь проживали преимущественно армяне.

Но внезапно они решили, что "негоже жить на русской земле без русских" и отправили в центральные земли России своих посланников, чтобы те пригласили воронежцев, тамбовцев и курян в качестве новых соседей.

В результате 50 смелых российских семейств прибыли на неизвестную им землю, где получили готовые дома с участками, и навсегда здесь осели.

Их потомки до сих пор проживают в селе, породнившись с армянами через смешанные браки. Главной достопримечательностью Гай-Кодзора является церковь Святого Георга.

Построенная 30 лет назад и отделанная уникальным розоватым туфом, она величественно возвышается в самой высокой точке села, на высоте 280 метров над уровнем моря.

Здесь проводится множество праздников и торжеств и открывается великолепный вид на город и море.