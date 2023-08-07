Все дело в генах и тестостероне: вот почему мужчины живут меньше женщин по мнению генетиков

Самое интересное, что без Y-хромосомы можно вполне обойтись - у представительниц прекрасного пола она отсутствует.

У современных женщин есть две нормальные X-хромосомы, каждая из которых содержит около 800 генов.

А вот у мужчин - только одна X-хромосома с примерно тысячей генов и одна Y-хромосома, которая в последние годы, согласно исследованиям ученых, серьезно уменьшилась в размерах.

Мужчины чаще подвержены генетическим заболеваниям, поскольку все гены присутствуют у них в одном экземпляре. Чего не скажешь о женщинах, у которых каждый ген дублируется вторым и может заменить его в случае поражения.

Интересно, что мужской гормон тестостерон тоже отрицательно сказываться на продолжительности жизни.

Такой вывод был сделан на основе наблюдения за самцами млекопитающих - те особи, которые были кастрированы, прожили значительно дольше.

И еще один фактор снижения продолжительности жизни у мужчин - вредные привычки. Как правило, женщины ведут более здоровый образ жизни: не курят, не злоупотребляют спиртным.

Хотя еще каких-то сто лет назад женская смертность значительно превосходила мужскую, поскольку многие погибали во время родов.