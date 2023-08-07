Посадка помидоров под зиму позволяет получить богатый урожай в начале лета

Осенью можно обеспечить себя обильным урожаем помидоров на следующий год, и сделать это несложно. Для этого используется специальная методика.

Если посадить помидоры под зиму, то всхожесть посадочного материала будет равна 100%. Для посадки в открытый грунт отбираются самые спелые и мясистые томаты, лучше брать плоды небольшого размера.

Посадка проводится в октябре, в период первых заморозков. В подготовленной грядке нужно выкопать лунки глубиной 20 см. Затем в них опускаются помидоры и присыпаются землей.

Для защиты будущей рассады от непогоды нужно присыпать места посадки любыми растительными остатками или листьями слоем не меньше 15 см.

А чтобы защитить помидоры от холодных зимних ветров, можно дополнительно укрыть их деревянными ящиками.

Как только растает снег, слой листьев нужно убрать. И совсем скоро из земли проклюнутся первые росточки. Как только они окрепнут, нужно их рассадить и ухаживать за ними точно так же, как за молодой рассадой.

Урожай помидоров, высаженных таким образом, обязательно вас порадует.