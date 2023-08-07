Прощаясь с Мирошниченко, Зудина попросила ее передать послание своему умершему мужу

Траурная церемония проходила в МХТ имени Чехова. Актриса Марина Зудина произнесла красивую речь со словами благодарности и признания в адрес покойной.
Она назвала Мирошниченко примером для подражания и расплакалась, прощаясь с умершей актрисой.
Было сказано много трогательных прощальных слов. А потом 57-летняя Зудина обратилась к покойной с необычной просьбой. Она попросила Мирошниченко передать послание своему мужу:
Дорогая Ирина Петровна! Я уверена, что вы встретитесь с Олегом Павловичем. Передайте ему, пожалуйста, что я и дети очень любим его, и нам его очень не хватает.
Муж Марины Зудиной, Олег Табаков, ушел из жизни в 2018 году.
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