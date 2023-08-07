Опадание огуречных завязей можно предотвратить не допуская загущенности, вовремя поливать и подкармливать растения

В результате маленькой корневой системы огурцы лишаются способности вытягивать завязи, особенно это касается молодых растений сразу после их посадки.

Поэтому рекомендуется удалять завязи в первых пяти пазухах листьев.

Еще один важный момент - периодические подкормки и частый полив.

Поскольку огурцы на 90 % состоят из воды, то на них неблагоприятно сказывается недостаток полива.

Желательно поливать их каждый день вечером, особенно в жаркую погоду.

Поверхностная корневая система огурцов в период налива плодов быстро выбирает питательные вещества и не может их взять из глубоких слоев земли.

Вот почему нужно периодически подкармливать огурцы - комплексными минеральными удобрениями, гуматами, биогумусом или сапропелью.