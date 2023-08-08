Дачный эксперт рассказал, чем подкормить овощи в августе, чтобы урожай был больше и дольше хранился

Азот и калий нужен огурцам, тыквам, кабачку. На 10 л воды используем большую ложку нитрофоски. Плодов будет больше, плодоношение продлится.

Сульфат калия даем перцам, моркови, капусте, фасоли, свекле. Берем 15 г на 10 л воды. Удобряем по увлажненной земле. Вкус плодов будет отменный, размер тоже порадует.

Лук и чеснок в подкормках уже не нуждаются, все, что нужно, перейдет из перьев в луковицу, и она станет вкуснее и больше.

Полезно все овощи пролить раствором сенной палочки, тогда растения заберут из земли максимум пользы, а их плоды улучшат свой вкус.