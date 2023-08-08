Опытный огородник рассказал, как получить ведро клубники с маленькой грядки

Сажайте ягодник там, где раньше росли горох, лук, чеснок или фасоль.

Высаживая клубнику, добавьте в грунт 10 л перепревшего компоста, внесите 50 г комплексных удобрений. Такой расход идет на 1 м кв. Подойдет нитрофоска.

Готовя кустики к посадке подрежьте им корешки, тогда растения быстрее и лучше укоренятся.

Перед погружением в грунт подержите корешки в растворе сенной палочки. Она даст быстрый рост и убережет от болезней.

Не нужно заглублять ростовую почку, держите ее над уровнем земли, иначе загубите урожай.