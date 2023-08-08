Дачный эксперт рассказал о хитростях получения красивого, обильного урожая огурцов без горчинки

Чтобы огурцов было много, а сами плоды не горчили, попробуйте сделать так.
Используем сено как мульчу. Обильно обкладываем грядки плотным слоем сухой травы, получаем грядки без сорняков и чистые плоды даже после частых дождей.
Поливать огурцы часто не надо, но раз в 2-3 дня - обязательно. Излишний полив спровоцирует болезни.
Предупреждаем пероноспороз, который может положить весь урожай в мгновение ока. Хорошая профилактическая мера - сенная палочка. Обработку проводим раз в 2 недели по листьям.
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