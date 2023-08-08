Дачный эксперт назвал признаки жирования томатов и дал пару полезных советов

Рассказываем о типичных признаках жирования помидоров, которое ни к чему хорошему не приведет.
Вы можете увидеть у своих томатов чрезмерное утолщение стеблевой части.
Еще один яркий признак - листья, которые становятся заметно шире, приобретают сочную изумрудную окраску.
У томатов появляются пасынки в большом количестве, плодов, наоборот, почти нет.
Можно отметить закручивание верхушки в шарик.
Как быть? Есть одно средство, которое спасет. Берем сульфат калия или монофосфат калия. Берем также 10 л воды. Все смешиваем и поливаем посадки. Примерно по 700 мл на куст.
После такой процедуры прекращаем поливы на 7-10 дней. Теперь можно ждать хорошего урожая!
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