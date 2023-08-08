Дачный эксперт назвал признаки жирования томатов и дал пару полезных советов

Рассказываем о типичных признаках жирования помидоров, которое ни к чему хорошему не приведет.

Вы можете увидеть у своих томатов чрезмерное утолщение стеблевой части.

Еще один яркий признак - листья, которые становятся заметно шире, приобретают сочную изумрудную окраску.

У томатов появляются пасынки в большом количестве, плодов, наоборот, почти нет.

Можно отметить закручивание верхушки в шарик.

Как быть? Есть одно средство, которое спасет. Берем сульфат калия или монофосфат калия. Берем также 10 л воды. Все смешиваем и поливаем посадки. Примерно по 700 мл на куст.

После такой процедуры прекращаем поливы на 7-10 дней. Теперь можно ждать хорошего урожая!