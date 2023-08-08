Огородный эксперт рассказал, как обрезать верхушку томатов и зачем это делать

Обрезать верхушки помидоров надо в первую неделю августа. Кисти. которые цветут и завязываются, уже не созреют, особенно, если томат крупноплодный.

Убираем макушку только у сортов высокого роста.

Обрезаем не сразу над кистью, оставляем над ней еще пару листиков, потом делаем срез. Эти листики будут давать питание последней кисти.

В августе надо опасаться фитофторы и других болезней. Защищаем помидоры, стараемся ускорить созревание плодов.

Ведь в конце лета помидоры уже взяли все, что можно из почвы, обеднив ее. Не осталось полезной микрофлоры, а вот число патогенов растет.

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