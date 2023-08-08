Огородный эксперт рассказал, как обрезать верхушку томатов и зачем это делать

Обрезать верхушки помидоров надо в первую неделю августа. Кисти. которые цветут и завязываются, уже не созреют, особенно, если томат крупноплодный.
Убираем макушку только у сортов высокого роста.
Обрезаем не сразу над кистью, оставляем над ней еще пару листиков, потом делаем срез. Эти листики будут давать питание последней кисти.
В августе надо опасаться фитофторы и других болезней. Защищаем помидоры, стараемся ускорить созревание плодов.
Ведь в конце лета помидоры уже взяли все, что можно из почвы, обеднив ее. Не осталось полезной микрофлоры, а вот число патогенов растет.
Можно использовать MAXI Гумат, он наполнит пову полезными микроорганизмами, улучшит ее качество, убережет от патогенной флоры.
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