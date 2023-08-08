Огурцы желтеют на грядке: что предпринять для их оздоровления

10:21 2023-08-08

Желтизна огурцов на грядке может говорить о том, что им не хватает необходимых питательных веществ, но есть подкормки, решающие эту проблему.

Профилактировать появление желтизны на огурцах легче, чем потом решать проблему. Для этого есть специальные составы, например, на основе перекиси водорода. 10 мл перекиси нужно развести в четырех стаканах воды, и обработать огурцы по листу.

Два раза в месяц можно поливать огурцы раствором нашатыря. Для этого четыре столовые ложки нашатырного спирта нужно развести в 10-литровом ведре воды.

А настойка на основе луковой шелухи подходит и для полива, и для опрыскивания. В 10 литрах воды нужно прокипятить литровую банку шелухи, дать концентрату настояться 14 часов, а потом развести раствор из расчета 2 литра на 10 литров воды.

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