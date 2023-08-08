Огурцы желтеют на грядке: что предпринять для их оздоровления

Профилактировать появление желтизны на огурцах легче, чем потом решать проблему. Для этого есть специальные составы, например, на основе перекиси водорода. 10 мл перекиси нужно развести в четырех стаканах воды, и обработать огурцы по листу.

Два раза в месяц можно поливать огурцы раствором нашатыря. Для этого четыре столовые ложки нашатырного спирта нужно развести в 10-литровом ведре воды.

А настойка на основе луковой шелухи подходит и для полива, и для опрыскивания. В 10 литрах воды нужно прокипятить литровую банку шелухи, дать концентрату настояться 14 часов, а потом развести раствор из расчета 2 литра на 10 литров воды.