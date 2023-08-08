Ученые подсчитали, сколько надо купить лотерейных билетов для выигрыша

Математики Манчестерского университета подсчитали количество лотерейных билетов, которое надо приобрести для гарантированного выигрыша в национальной лотерее Британии. Результаты исследования специалисты опубликованы на официальном сайте университета.

Как уточняется, в выбранной лотерее разыгрываются 6 случайный чисел - от 1 до 59. Ученые выяснили, что нужно купить 27 билетов, чтобы получить выигрыш.

Авторы применили математическую систему, которая называется конечная геометрия. Им понадобилось 3 плоскости Фано и 2 треугольника, чтобы были покрыты все 59 чисел.

Всего ученые получили 45 057 474 возможных розыгрышей. В частности, 27 билетов достаточно, чтобы хотя бы в одном билете было минимум 2 общих номера.

Исследователи при этом подчеркнули, что покупка 27 билетов обойдется в 54 £, и эту сумму можно будет не вернуть полностью. И добавили, что данный расчет несет только теоретический интерес, но не практический.