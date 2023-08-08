Огородный эксперт назвал основные этапы ухода за смородиной после снятия ягод

Проводим санитарную обработку, убираем все поврежденные, сломанные, ослабленные, засохшие веточки, все побеги, лежащие на земле.

Делаем профилактику от болезней, опасаться следует ржавчины, любых пятнистостей. Используем Топаз, Скор, медный купорос.

Удаляем листики, пораженные галловой тлей, обязательно их бросаем в костер. Можно использовать Стоптлин - средство помогает от обычной тли и других вредных насекомых.

Проводим подкормку калием и фосфором. На 10 л воды добавляем стакан суперфосфата и столько же золы. Делаем настой сутки, потом поливаем кусты.

Все меры ухода актуальны для любых видов смородины - красной, белой, черной.