Рита Дакота пожаловалась на грузинских пограничников за то, что чуть не сорвали ей венчание

Певица Рита Дакота посетовала, что пограничники чуть не сорвали ее венчание в Грузии. Звезда уточнила, что сложности с пересечением границы возникли у ее мужа и брата.

Не хотели впускать в Грузию Федю и моего брата. В итоге их пропустили, немного помурыжили, но потом, поняв, что срывают венчание, сжалились, - поделилась артистка.

Звезда добавила, что ей должны были доставить с Бали белое платье. Однако девушка, согласившаяся это сделать, на пересадке в Китае «застряла» и не успевает его доставить. По словам звезды, накануне вылета она сумела быстро найти замену запланированному наряду.

Рита Дакота официально расписалась с клипмейкером Федором Белогаев 24 мая 2023 года. В московский МФЦ молодожены приехали на самокатах. Супруги надели спортивные костюмы, невеста дополнила свой образ фатой.