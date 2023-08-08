Ученые обнаружили гены, которые отвечают за непослушные волосы

Это редкое нарушение на самом деле является заболеванием.

Оно связано с мутацией трех генов, которая приводит к изменению структуры белков волосяных фолликулов.

Аномалия "непослушных волос" проявляется в том, что каждый волос изменятся в сечении, поэтому шевелюра человека торчит во все стороны и ее нельзя откорректировать никакими укладками и расческами.

Как, к примеру, у бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Обычно такие волосы имеют светлый оттенок, соломенный или серебристо-русый. Они сухие и волнистые.

Синдром непослушных волос начинает развиваться у детей в грудничковом возрасте и продолжается до 12 лет.

У части детей он может исчезнуть во время полового созревания, а у некоторых остается на всю жизнь.