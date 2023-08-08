Безграмотные индийские курьеры зарабатывают большие деньги

Этих людей в Индии называют "Даббавалы". Они - самые древние доставщики еды во всем мире, профессия которых существует несколько веков.

В течение 3-х часов каждый день они доставляют около 200 тысяч обедов, при этом не пользуясь интернетом, гаджетами и даже телефонной связью. И при этом не допускают ни одной ошибки в доставке!

Гарвардские ученые занялись изучением этого феномена и пришли к интересному выводу: Даббавалы ничего не усложняют в своей работе. Это и является секретом их успеха.

Ровно в 9 утра они собирают ланч-боксы в определенном районе и потом развозят их на своих велосипедах. Это помогает им быть максимально моблильными и избегать пробок.

Далее они привозят еду на ближайшую железнодорожную станцию и передают ее другим Даббавалам, которые перевозят ланчи поездом в нужные населенные пункты.

А чтобы не перепутать место назначения, на каждом ланч-боксе указаны буквы и цифры, с помощью которых зашифрованы регион, населенный пункт, адрес, этаж и офис конкретного заказчика.

Услуги этих курьеров пользуются спросом в основных регионах Индии, потому что они недороги и максимально точны. За 130 лет этот бизнес вырос до огромных масштабов и включает в себя более 5000 курьеров.