Волосы это одна из самых быстрорастущих тканей человеческого организма

У людей, в отличие от животных, волосяной покров отсутствует на некоторых частях тела: ладонях, подошвах, сгибах, боковых поверхностях пальцев и в других местах.

Частота стрижки не влияет на рост волос - она лишь убирает секущиеся кончики. А поскольку волосы растут от корней, никакой связи между их стрижкой и ростом нет.

Самый распространенный в мире оттенок волос - черный. Он встречается у людей разных наций и народностей.

Рыжий цвет - самый редкий, им обладает всего 1 % населения Земли. А блондинами, по статистике, являются только 2 % мирового населения.

Волосы являются самыми быстрорастущими тканями человеческого организма. За месяц они способны вырасти больше чем на 1 сантиметр.

Преимущественно волосы состоят из белка кератина. Также в их составе содержится примерно 15 % воды, около 6 % липидов и 1 % пигмента.