Шарджа: скрытая жемчужина Объединенных Арабских Эмиратов, которую стоит посетить

История и культура

Шарджа - это третий по величине и второй по населению город в ОАЭ, который богат историей и культурным наследием. В отличие от современного Дубая, Шарджа сохраняет аутентичную атмосферу старого города с его традиционными рынками, водными проходами и историческими районами.

Здесь вы сможете погрузиться в настоящую арабскую культуру и исследовать ее богатое наследие.

Природные достопримечательности

Шарджа славится своей прекрасной природой и разнообразными экологическими объектами. Город окружен прекрасными песчаными пляжами, которые предлагают возможность отдыха и расслабления на природе.

Вы также можете посетить Сафари в Шардже в Аль-Хабаб, где вас ожидает уникальный опыт общения с животным миром и великолепным видом на пустыню.

Культурные мероприятия и фестивали

Шарджа известна своим богатым культурным календарем и проведением множества фестивалей и событий, которые отражают национальные традиции и искусство.

Например, Фестиваль Шарджа по народным искусствам предлагает возможность познакомиться с местной культурой через музыку, танцы, ремесла, кулинарные дегустации и другие мероприятия.

Семейные развлечения

Шарджа является отличным местом для семейного отдыха, предлагая разнообразные развлечения и активности для детей и взрослых. Вы можете отправиться в Ajman Aquarium или Sharjah Aquarium, чтобы погрузиться в подводный мир, а также посетить Аквапарк "Dreamland Aqua Park" для забавы на водных горках и бассейнах.