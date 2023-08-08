Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась под Рязанью

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль живет сейчас в деревне Петрушово, которая находится в Касимовском районе Рязанской области, сообщает Газета.ру.

Как уточняет издание со ссылкой на региональные СМИ, госпожа Кнайсль присутствовала 5 августа на празднике «Макушка лета», который состоялся в этой деревне.

Живу сейчас в Петрушово, мне нравится эта атмосфера. Нравится, как здесь играют дети. Когда смотрю - курицы на улице, козы, утки, – это мой мир, потому что я жила в Австрии в маленькой деревне, — рассказала экс-глава МИД Австрии.

Как выяснилось, Кнайсль арендует в Петрушово дом. Кнайсль рассказала, что сейчас учит русский язык, и арендовала жилье «еще на месяц».

18 августа 2018 года лидер РФ Владимир Путин побывал на свадьбе Кнайсль, где станцевал с ней. Австрийский министр после этого сделала реверанс российскому президенту. Западные СМИ расценили это, как знак подчинения.