Назван лучший iPhone на сегодняшний день по соотношению цены и качества

Этот выбор основан на его универсальной пригодности для работы, игр и фотографии, а также на отсутствии избыточных косметических функций, которые характеризовали линейку "айфонов" прошлого года.

Известный журналист портала 9To5Mac поделился своим мнением о том, что смартфон iPhone 11 Pro Max стал для него временной заменой после выгорания дисплея его iPhone 14 Pro Max, и это не принесло ему значительных потерь.

Основные достоинства iPhone 11 Pro Max, по мнению журналиста, заключаются в идеальных размерах устройства, комфортном 6,5-дюймовом OLED-дисплее и производительном процессоре A13 Bionic, который обеспечивает плавную и быструю работу без существенных задержек. Даже установленная бета-версия операционной системы iOS 17 продемонстрировала стабильную работу.

В заключении статьи подчеркивается, что последние версии "айфонов" не предлагают существенных технических нововведений, чтобы оправдать ежегодную покупку новой модели.