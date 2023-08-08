Мужчина съел сурка и заболел бубонной чумой

Житель Улан-Батора съел сурка, после чего попал в клинику с бубонной чумой, сообщает МК со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Подробности о самочувствии пациента не приводятся.

Еще пятерых человек, которые находились в тесном контакте с заболевшим, отправили на карантин.

Ранее СМИ сообщали, что патоген бубонной чумы был обнаружен у погибшего детеныша сурка в регионе, который граничит с Россией.

Местным жителям и туристам эксперты напомнили, что нельзя охотиться на этих животных и тем более - есть их мясо.