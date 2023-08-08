Из сорняков к здоровой почве: Как определить кислотность почвы по растениям

Интересно, что тип кислотности можно узнать, обратив взор к сорнякам, которые растут на участке. Различные растения предпочитают разные уровни кислотности, и зная их предпочтения, можно делать выводы о состоянии почвы.

Уровень низкой кислотности (6-7 рН) можно определить по наличию лопуха, вьюнка и мака. Для подкисления почвы используют раствор марганцовки.

Нейтральная почва (5,5-6 рН) способствует росту крапивы, молочая, лебеды и пастушьей сумки.

Повышенная кислотность (5-5,5 рН) благоприятствует клеверу, ромашке аптечной, пырею, одуванчику, подорожнику и мать-и-мачехе. Для увеличения кислотности используется известь.

Очень кислая почва (4,5 рН и ниже) создает условия для роста мха, хвоща, лютика, осоки и папоротника. Улучшить качество такой почвы помогает добавление извести.

Существуют также дополнительные методы определения кислотности почвы. Один из них заключается в использовании воды с листьями смородины. Вода меняет цвет в зависимости от кислотности почвы.

Еще один способ - поливка земли уксусом. Если образуется пена, значит, почва щелочная, если нет - кислая.