Москвич 400: прототип немецкого Opel Kaddet K38

После Второй мировой войны Советский Союз оказался в сложном положении, когда стране требовалась реконструкция и восстановление многих отраслей, включая автомобильную.

В рамках этой политики, Сталин лично запретил вносить изменения в конструкцию автомобилей, копируемых со зарубежных аналогов.

Один из самых знаменитых примеров копирования в советской автомобильной истории - это создание первого автомобиля марки "Москвич", который являлся точной копией немецкого автомобиля Opel Kadett K38.

Было принято решение восстановить документацию и штампы на "Кадетт", чтобы создать советскую версию автомобиля.

Создание автомобиля "Москвич" также потребовало помощи и участия иностранных специалистов.

Многие немецкие инженеры привлекались для восстановления и создания необходимой технической документации, чтобы обеспечить точность и соответствие копии "Москвича" оригинальному Opel Kadett K38.

Разработка и создание первого "Москвича" столкнулись с множеством сложностей.

Восстановление документации и штампов, отсутствие необходимых материалов и компонентов, а также недостаточный опыт в автомобильной промышленности создавали трудности и затрудняли процесс производства.