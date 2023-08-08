Психологи утверждают: не нужно меняться, чтобы произвести на других хорошее впечатление

Психологи говорят, что не нужно всецело зависеть от чужого мнения. То, что думают о нас другие, - не наша проблема.

Даже если люди говорят о нас плохое, мы должны оставаться самими собой. Нельзя позволять, чтобы чьи-то злые разговоры портили нам жизнь.

Есть простая формула: если люди говорят о других что-то плохое, значит, их это задевает. Но это их внутренние проблемы, которые не связаны с предметом их обсуждений.

Человек не должен меняться ради того, чтобы окружающие думали о нем исключительно хорошо.

Меняться нужно только в том случае, если эти изменения делают человека лучше и способствуют улучшению его будущего.