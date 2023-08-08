Бывалый огородник объяснил, как использовать корицу в качестве фунгицида

Если вы заметили в вазоне плесневый налет, появление гнили, патогенного грибка, можно применить коричный порошок в качестве фунгицида.

Один из способов - это применение в чистом виде. Берется порошок корицы и посыпается по поверхности земли, пораженной плесенью или грибком.

Можно использовать корицу для приготовления раствора, которым потом опрыскиваются комнатные цветы

Готовиться раствор так: на пол литра теплой воды берется чайная ложка порошка, потом жидкость настаивается 24 часа.

Обрабатывать нужно те участи растений, которые повреждены инфекцией.