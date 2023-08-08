Дачный эксперт объяснил, что надо делать, чтобы сохранить зеленую окраску огуречных листьев

Сохранить яркую зеленую окраску листа помогают профилактические обработки. Есть такие, которые можно использовать часто, потому что они безвредны для растения, а эффект дают быстрый.

Перекись водорода - наиболее популярный способ, он требует минимальных затрат. Нужно взять 4 стакана отстоявшейся воды, влить туда 10 мл препарата. Используем для опрыскиваний.

Нашатырь тоже может применяться на постоянной основе. Делаем обработку два раза в месяц. В ведре воды растворяем 4 столовые ложки. Этой жидкость нужно полить растения.

Луковая шелуха тоже пользуется успехом у садоводов. На кастрюлю в 10 л берем плотно наполненную банку очисток лука.

Заливаем шелуху водой и кипятим несколько минут. Потом настаиваем средство 14 часов

Готовый раствор разбавляем: на 8 л воды надо взять 2 л настоя. Опрыскиваем листья огурцов или используем для полива.