Опытный огородник рассказал, что делать, чтобы кабачки плодоносили до глубокой осени

21:36 2023-08-08

Кабачки нравятся многим дачникам. С ними мало забот при выращивании, они долго радуют урожаем и могут использоваться в самых разных блюдах.

Чтобы кабачки продолжали плодоносить до наступления холодов, надо знать несколько нюансов.

Подкормка карбамидом эффективно восстанавливает ресурсы растения, которое потом способно плодоносить без перерыва до середины осени.

Добавляем 1 ложку столовую на 10 л воды. Поливаем по литру под каждое растение.

Если обработать листья кабачка йодом, эффект не заставит себя ждать. Средство считается у дачников самым действенным.

На ведро воды выливаем бутылочку йода. Проводим опрыскивания.

Показать следующие комментарии
Фото