Опытный огородник рассказал, что делать, чтобы кабачки плодоносили до глубокой осени

Чтобы кабачки продолжали плодоносить до наступления холодов, надо знать несколько нюансов.

Подкормка карбамидом эффективно восстанавливает ресурсы растения, которое потом способно плодоносить без перерыва до середины осени.

Добавляем 1 ложку столовую на 10 л воды. Поливаем по литру под каждое растение.

Если обработать листья кабачка йодом, эффект не заставит себя ждать. Средство считается у дачников самым действенным.

На ведро воды выливаем бутылочку йода. Проводим опрыскивания.