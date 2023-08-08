Причины появления твердых прожилок в мякоти спелого томата: мнение эксперта

Если вместе с плотными вкраплениями в мякоти вы увидели неравномерный окрашенные плоды, плохо созревшие возле плодоножки.

Пэтом на нижних листвоых пластинах есть краевой ожог, тогда можно говорить о нехватке калия.

Если появление твердых прожилок возникает вместе с вершинно гнилью, значит, растению недостает кальция.

Решаются эти проблемы внесением недостающих элементов.

Надо помнить, что нормально усваивать калий и кальций растению мешает большое количество азота.

Поэтому выбираем удобрения, где азота нет или он присутствует в малых дозах.

Кроме указанных причин, к твердым прожилкам приводит фитоплазмоз. Лечить это нельзя, если растение заболело, его просто уничтожают в огне.