Нужна ли подкормка для моркови в конце лета: что думают огородные эксперты

Подкормки, конечно, нужны и важны, но во всем надо знать меру. При переизбытке питательных веществ растение будет страдать.

Что касается моркови, подкармливать ее в августе надо избирательно. В этой процедуре нуждаются только сорта с поздним сроком созревания и иногда среднеспелые виды.

Если грядка для посадки делалась основательно и готовилась заранее с осени с внесением всех необходимых веществ, то в августе кормить морковь не нужно.

Можно не давать корнеплодам удобрение, если весь сезон вы добросовестно и регулярно делали это. Морковь при этом своим видом покажет, что она здорова и ухожена.

Если же подкормки ранее не вносились, то в августе даем корнеплодам калий и бор. Можно удобрять монофосфатом калия, сульфатом калия, борофоской.

Азот же и любую органику эксперты давать не рекомендуют