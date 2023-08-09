Опытный садовод рассказал, какая ошибка приводит к плохому урожаю сливы

Чтобы дерево продолжало радовать своими плодами в следующем сезоне, уход за ним нужно продолжать даже после сбора урожая.

Предлагаем подкормку, которая не только сохранит активное плодоношение сливы, но и сможет его улучшить.

В 10 л воды разводим 2 большие ложки сернистого калия и 3 таких же ложки суперфосфата.

На одно дерево выливаем 40 л этой подкормки. Совмещаем процедуру с поливом, чтобы не обжечь корни сливы.

Такое простое средство предупредит появление мелких, кислых или безвкусных плодов в следующем году. Слив будет много, и они вырастут сладкие, крупные и сочные.