Опытный садовод рассказал, какая ошибка приводит к плохому урожаю сливы

Чтобы дерево продолжало радовать своими плодами в следующем сезоне, уход за ним нужно продолжать даже после сбора урожая.
Предлагаем подкормку, которая не только сохранит активное плодоношение сливы, но и сможет его улучшить.
В 10 л воды разводим 2 большие ложки сернистого калия и 3 таких же ложки суперфосфата.
На одно дерево выливаем 40 л этой подкормки. Совмещаем процедуру с поливом, чтобы не обжечь корни сливы.
Такое простое средство предупредит появление мелких, кислых или безвкусных плодов в следующем году. Слив будет много, и они вырастут сладкие, крупные и сочные.
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