Дачный эксперт рассказал, как добиться богатого урожая томатов, убирая лишние листья

Собирать с каждого куста томатов отборный урожай вполне реально. Надо лишь знать некоторые тонкости ухода.
Чтобы после начала плодоношения томаты не прекращали радовать обилием помидоров, обрезаем у каждого куста нижние листья.
Процедура не сложная, справится даже новичок.
Обрезать нужно по два-три нижних листика. Тогда плодов будет много и созреют они быстрее.
Из-за лишней зелени могут развиться болезни, потому что листики отмирают и разлагаются, образуется конденсат.
Много листьев - плохая вентиляция, отсюда - болезни и вредители.
Особенно важна обрезка для низкорослых сортов томата.
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