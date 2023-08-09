Дачный эксперт рассказал, как добиться богатого урожая томатов, убирая лишние листья

Собирать с каждого куста томатов отборный урожай вполне реально. Надо лишь знать некоторые тонкости ухода.

Чтобы после начала плодоношения томаты не прекращали радовать обилием помидоров, обрезаем у каждого куста нижние листья.

Процедура не сложная, справится даже новичок.

Обрезать нужно по два-три нижних листика. Тогда плодов будет много и созреют они быстрее.

Из-за лишней зелени могут развиться болезни, потому что листики отмирают и разлагаются, образуется конденсат.

Много листьев - плохая вентиляция, отсюда - болезни и вредители.

Особенно важна обрезка для низкорослых сортов томата.